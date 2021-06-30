Зарема Салихова отреагировала на появление Клейменова в совдире «Спартака» и предложила кандидатуру Мацуева

«Еще один из мира спорта. Не шутка. Не телеграммами едиными, как говорится. Он в трансферы точно не полезет и треки агентских выплат отслеживать не станет. Зачем в клубе аудиторы, трансферные и тендерные комитеты, думать о сокращении ненужных затрат? Главное — выступать и говорить красиво хотя бы по пятницам перед Леонидом Федуном. Пока там с этим проблемки.