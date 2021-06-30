Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

Жаль закрывать эту футбольную страницу своей жизни. Но я приходил в «Локо» уже три раза, ничему не удивляюсь. Спасибо ребятам, с которыми мы вместе бились, были настоящей командой! Спасибо Игорю Геннадьевичу, Юрию Палычу и Марко Николичу, что верили в меня! И, конечно, болельщикам, чья поддержка всегда была главным стимулом", — написал Игнатьев в Instagram.