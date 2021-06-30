Текущие события
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
Футбол. Чемпионат Европы
28.06
Хорватия
Испания
35
Футбол. Чемпионат Европы
28.06
Франция
Швейцария
П 4:5
33
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
20
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Все события
Фоторепортажи
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

Полузащитник Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба. 30 июня стало известно, что он подписал контракт с «Рубином».

Рубин
ЛокомотивПремьер-лига
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Это были потрясающие 5 лет! Чемпионство, 3 Кубка России, Суперкубок. Лига Чемпионов.

Жаль закрывать эту футбольную страницу своей жизни. Но я приходил в «Локо» уже три раза, ничему не удивляюсь. Спасибо ребятам, с которыми мы вместе бились, были настоящей командой! Спасибо Игорю Геннадьевичу, Юрию Палычу и Марко Николичу, что верили в меня! И, конечно, болельщикам, чья поддержка всегда была главным стимулом", — написал Игнатьев в Instagram.

Соглашение Игнатьев с «Рубином» рассчитано на один год.

В сезоне-2020/21 34-летний полузащитник провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах. В его активе три гола и две результативные передачи.

 Гол, забитый в Санкт-Петербурге, помог Украине попасть в четвертьфинал Евро. Он поменял все расклады плей-офф
«Головин переоценен, Миранчук не способен быть лидером, Зобнин чудовищно ошибается». Жесткий взгляд на сборную России из Италии
Поняли и простили: Черчесов рассказал о провале на Евро-2020
Александр Мостовой рассказал, какой тренер нужен сборной России
Брагин в докладе в Минспорте признал ошибки штаба на ЧМ в Латвии
Зарема высказалась о появлении Клейменова в совдире «Спартака»
Украинский игрок пропустит полгода из-за жуткого удара в колено
Бывший тренер «Ливерпуля» возглавил «Эвертон»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь