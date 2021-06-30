Эдер, Кверквелия и Коченков покидают «Локомотив»

Португальский нападающий, грузинский защитник и российский голкипер покидают «красно-зеленых» в связи с истечением сроков контрактов. Ранее на правах свободного агента «Локомотив» покинул защитник Владислав Игнатьев, который в среду подписал контракт с казанским «Рубином».

Читайте также Владислав Игнатьев обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

Эдер перешел в «Локомотив» в 2017 году из французского «Лилля» и с тех пор провел за железнодорожников 119 матчей, забив 15 мячей. Вместе с «Локомотивом» португалец стал чемпионом России-2017/18, а также дважды выигрывал Кубок России (2019, 2021) и один раз Суперкубок страны (2019).

Кверквелия выступал за железнодорожников с 2017 года и отыграл за столичную команду 108 матчей, забив 4 мяча. Вместе с «Локомотивом» защитник стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны (2017, 2019). Минувший сезон Кверквелия провел на правах аренды в волгоградском «Роторе».