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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдер, Кверквелия и Коченков покидают «Локомотив»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды футболистов Эдера, Соломона Кверквелии и Антона Коченкова.

ЛокомотивПремьер-лига
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Источник: Спорт РИА Новости

Португальский нападающий, грузинский защитник и российский голкипер покидают «красно-зеленых» в связи с истечением сроков контрактов. Ранее на правах свободного агента «Локомотив» покинул защитник Владислав Игнатьев, который в среду подписал контракт с казанским «Рубином».

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Эдер перешел в «Локомотив» в 2017 году из французского «Лилля» и с тех пор провел за железнодорожников 119 матчей, забив 15 мячей. Вместе с «Локомотивом» португалец стал чемпионом России-2017/18, а также дважды выигрывал Кубок России (2019, 2021) и один раз Суперкубок страны (2019).

Кверквелия выступал за железнодорожников с 2017 года и отыграл за столичную команду 108 матчей, забив 4 мяча. Вместе с «Локомотивом» защитник стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны (2017, 2019). Минувший сезон Кверквелия провел на правах аренды в волгоградском «Роторе».

Конченков был игроком «Локомотива» с 2004 по 2008 год и вернулся в команду в 2015 году. Всего за железнодорожников голкипер отыграл 27 матчей, девять из которых «на ноль». С «Локомотивом» Коченков стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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