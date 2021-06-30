Московское «Динамо» и «Крылья Советов» разгромили соперников по товарищеским матчам

В составе «Динамо» голы забивали Даниил Лесовой, который реализовал пенальти, Клинтон Н’Жье, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян. За «Крылья Советов» отличились Роман Ежов, Сергей Пиняев и Дмитрий Ефремов.

Динамовцы будут готовиться в Котмюле до 4 июля и проведут ещё две контрольные встречи. Соперниками москвичей станут кипрский АЕЛ (2 июля) и австрийский ЛАСК (3 июля). Ранее «Динамо» провело матч с румынской командой «ЧФР Клуж», которая является чемпионом страны. Встреча завершилась поражением бело-голубых со счётом 0:1.



Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.