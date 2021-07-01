РПЛ и РФС подготовили запрос в Роспотребнадзор о доступе зрителей на стадионы по QR-кодам

В Санрегламент включен пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своем запросе Лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:

— Порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое количество, а также обеспечение контроля;.

— Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах;.

— Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов;.

— Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ, — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне на домашние матчи ЦСКА болельщиков будут допускать при условии наличия у посетителей QR-кода о проведенной вакцинации от коронавируса.