РПЛ и РФС подготовили запрос в Роспотребнадзор о доступе зрителей на стадионы по QR-кодам
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Российская
В Санрегламент включен пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своем запросе Лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:
— Порядок доступа зрителей на стадионы по
— Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах;.
— Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов;.
— Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ, — говорится в сообщении
Ранее стало известно, что в следующем сезоне на домашние матчи ЦСКА болельщиков будут допускать при условии наличия у посетителей