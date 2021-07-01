Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
20
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Все события
Фоторепортажи
15Англия выбила Германию с Евро
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
08:13 (мск), источник: Матч ТВ

РПЛ и РФС подготовили запрос в Роспотребнадзор о доступе зрителей на стадионы по QR-кодам

Российская Премьер-лига совместно с медицинским комитетом РФС подготовила запрос в Роспотребнадзор (включая управление по г. Москве) по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах.

ЦСКАПремьер-лига
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В Санрегламент включен пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своем запросе Лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:

— Порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое количество, а также обеспечение контроля;.

— Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах;.

— Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов;.

— Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ, — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне на домашние матчи ЦСКА болельщиков будут допускать при условии наличия у посетителей QR-кода о проведенной вакцинации от коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Не ходили пешком: Россия — вторая на Евро-2020 по пробегу, Головин — лидер с отрывом, самый быстрый в сборной — Караваев
Экс-тренер «Зенита», немецкий врач и несостоявшийся полицейский. 10 первых героев и открытий Евро
7 топ-игроков, провалившихся на чемпионате Европы по футболу
Массимо Каррера высказался о желании возглавить сборную России
Василевский сделал 42 сэйва и помог «Тампе» повести 2-0 в финале
Лионель Месси официально больше не является игроком «Барселоны»
Сборная России провалила ключевой матч в отборе на Олимпиаду
Недолго запрягал: почему Капризов получил «Колдер Трофи»
Леброн Джеймс отказался играть за сборную США
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь