«Зенит» может подписать сына Диего Симеоне

Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Кроме того, 25-летним аргентинцем, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, интересуется «Марсель».

Контракт Симеоне рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

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