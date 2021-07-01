«Зенит» может подписать сына Диего Симеоне
«Зенит» претендует на нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.
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«Зенит» претендует на нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне.
Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Кроме того, 25-летним аргентинцем, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, интересуется «Марсель».
Контракт Симеоне рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне Симеоне в 33 матчах чемпионата Италии забил шесть голов и отдал две передачи.