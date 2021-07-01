Артур Анисимов: Нижний Новгород стал для меня вторым домом

29‑летний воспитанник центра подготовки ФК «КамАЗ» (Набережные Челны) ещё в 2015 году оказался в клубе «Волга-Олимпиец», пройдя путь от второго дивизиона до премьер-лиги.

Рад, что доверяют

Наш телефонный разговор случился во время перерыва матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Хорватии и Испании.

— Артур, сразу не могу не спросить о курьёзном голе в ворота испанцев, когда после паса назад Педри вратарь Симон не смог обработать мяч и тот оказался в сетке. Что скажете по этому эпизоду?

— Тяжело комментировать со стороны. И, если честно, я не люблю обсуждать подобные моменты.

— В вашей карьере что-то подобное случалось?

— Всякое бывало, но именно такого я не припоминаю.

— Интересно: что чувствует вратарь, когда в игре происходит конфуз?

— Конечно, это неприятно и тяжело. Но здесь надо сразу выбросить ляп из головы и продолжать играть дальше. Те же испанцы помогли своему вратарю забыть неудачу, встрепенулись и достаточно быстро отыгрались.

— Перейдём к нашим делам. Какие эмоции испытываете перед дебютом в премьер-лиге?

— Безусловно, рад, что добились результата. Шесть лет с командой шёл к этому. Впереди — самое интересное! Спасибо руководству клуба, что верит в меня, даёт шанс испытать себя на новом уровне. Доволен, что остаюсь здесь, ведь Нижний Новгород уже стал для меня вторым домом.

— Если вернуться в концовку сезона ФНЛ, верили в хэппи-энд после поражения в Оренбурге?

— Скрывать не буду: у всех было почти отчаяние. Но особо горевать было некогда, так как играли буквально каждые три дня, нужно было перестраиваться на других соперников. Мы продолжали бороться до конца, но получилось так, как получилось.

— Как узнали, что «Оренбург» уже точно не допустят в элитный дивизион?

— Эта информация до нас дошла буквально за час до заключительной игры с «Томью». Но до этого проблемами «Оренбурга» голову себе мы не забивали. Просто играли в футбол.

Привыкаем к требованиям Кержакова

— Календарь предстоящего чемпионата изучали?

— Смотрел, конечно, но не сказать, что пристально. Сейчас не до того, так как идут двухразовые тренировки, нужно сосредоточиться на подготовительной работе.

— Сколько времени у вас был отпуск, чему его посвятили?

— Около месяца. Отпуск провёл с семьёй в родных Набережных Челнах. Активно отдыхал на природе: катался на велосипеде, с друзьями играли в футбол.

— Нервировала неопределённость с назначением главного тренера?

— Почему это должно нервировать? Нет, это обычный рабочий процесс. В клубе меня заверили, что всё будет нормально. Я приехал из отпуска, подписал новый контракт, а вскоре назначили нового наставника.

— Какие первые впечатления от работы с Александром Кержаковым?

— Да всё хорошо. Ребята привыкают к новым требованиям, полностью включились в работу.

— Но уже чувствуется, что как бывший форвард новый тренер будет прививать команде атакующую модель? Или пока рано об этом говорить?

— Повторюсь, пока мы привыкаем к новым упражнениям. Каждый день что-то новое, интересное. Главное сейчас — сыграться с пришедшими к нам ребятами.

— Против Кержакова вам сыграть не довелось?

— Нет, всё-таки он выступал на более высоком уровне. В Кубке России мы тоже не пересекались.

Болею за красивую игру

— Что, на ваш взгляд, показал выездной контрольный матч против казанского «Рубина» (1:2)?

— Мне кажется, мы неплохо сыграли для первого раза. Всё-таки у нас много новичков. Пытались воплотить на поле задумки тренера, искали разные варианты атак. Нормальная контрольная игра, жаль только, что не получилось добиться положительного результата.

— Но уже ощутили высокий класс оппонентов в сравнении с ФНЛ?

— Да я бы не сказал. Это же предсезонка, обычная игра. Более серьёзные выводы будем делать потом.

— На днях команду пополнил ваш коллега 30‑летний Артур Нигматуллин, который ранее играл за нижегородскую «Волгу», а последние три сезона провёл в тульском «Арсенале». Что скажете о нём?

— Артур — классный вратарь, хороший парень. До этого, правда, практически не пересекались. С ним приятно работать.

— С кем-то из вратарей делите номер на сборах?

— Нет, мы уже давно селимся вместе с Игорем Горбуновым.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Нижегородские болельщики с нетерпением ждут приезда топ-клубов страны. Однако мы снова наблюдаем рост эпидемии коронавируса, ограничительные меры…

— Хотелось бы, чтобы всё это поскорее закончилось, а все болельщики без всяких препятствий приходили на стадион. Очень надеемся на их поддержку, а мы постараемся сыграть так, чтобы доставить зрителям как можно больше удовольствия.

— И возвращаясь к Евро‑2020: за кого болеете? Может быть, дадите прогноз?