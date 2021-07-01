Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
20
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Все события
Фоторепортажи
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
20Витория от жары задрал шорты. Как прошла тренировка «Спартака» под руководством нового тренера
14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» объявит Рангника спортивным директором клуба в ближайшие дни

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» и немецкий специалист Ральф Рангник близки к договорённости о контракте.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

О назначении Рангника на пост спортивного директора может быть объявлено в ближайшие дни.

В апреле 2021 года бывший главный тренер «Штутгарта» и «Лейпцига» посещал Москву и был на матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

Издание DPA сообщало в апреле, что поездка 62-летнего специалиста в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зеленых расширить международное сотрудничество.

Последним местом работы Рангника было футбольное подразделение «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

 Черчесов рассказал о провале на Евро. Его поняли и простили
Реднапп сказал, какая сборная сильнее — России или Украины
Дать второй шанс Слуцкому? Интересный вариант для сборной России
Зинченко мог играть за Россию. Ему даже делали гражданство
МОК запретил медведя. Санкции коснулись купальников синхронисток
Битва Украины с Англией и другое: чего ждать от 1/4 финала Евро
Беларусь может провести домашние отборочные матчи ЧМ в Казани
«Он чертов бог»: в Америке превозносят Василевского
Реднапп: Сократите лимит до четырех иностранцев в заявке
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь