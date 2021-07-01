«Локомотив» объявит Рангника спортивным директором клуба в ближайшие дни

О назначении Рангника на пост спортивного директора может быть объявлено в ближайшие дни.

В апреле 2021 года бывший главный тренер «Штутгарта» и «Лейпцига» посещал Москву и был на матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

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Издание DPA сообщало в апреле, что поездка 62-летнего специалиста в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зеленых расширить международное сотрудничество.