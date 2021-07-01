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19:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Салихова обвинила Газизова в махинациях с зарплатой футболиста «Спартака»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший член совета директоров московского «Спартака» и спутница владельца «красно-белых» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что бывший генеральный директор москвичей Шамиль Газизов может быть замешан в коррупционных схемах.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению Салиховой, Газизов способен присваивать себе часть зарплаты Остона Урунова.

«Предполагаю, что Урунов даже не знает размер своей зарплаты в “Спартаке”. Вероятно, деньги сразу перечисляют на карту Газизову. Остону перепадает максимум 10 процентов, остальное забирает “папа”. Сынок одет, обут, машина есть, кормят хорошо, папа навещает… Шамиль может через него узнавать, например, тактику и продавать ее соперникам», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

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Что же Газизов теперь так кинул игрока с потенциалом в 20−30 миллионов евро? Не занимается развитием его карьеры. Не по-отцовски как-то выходит.
Зарема Салихова

Урунов перешел в «Спартак» летом прошлого года, но уже зимой вернулся в «Уфу» на правах аренды. В июне стало известно, что уфимский клуб отказался выкупать 20-летнего полузащитника, а «красно-белые» не взяли Остона на сбор команды в Австрию.

Газизов в декабре покинул пост генерального директора «Спартака», который занимал с июля 2020 года, а в марте вернулся на аналогичную должность в «Уфу».

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