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18:31 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба может играть на очень хорошем уровне года три минимум

Тренер «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати оценил форму форварда петербуржцев Артема Дзюбы.

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Источник: РИА "Новости"
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— Артем Дзюба, которому сейчас 32 года, может играть на таком же уровне лет до 36?

— Это вопрос профессионализма. Если он продолжит работать так же, как делал это до сих пор, то да — минимум года три Дзюба может играть на очень хорошем уровне.

Хотя, конечно, с годами в любом случае увеличивается время, необходимое на восстановление. Когда тебе за 35 лет, невозможно проводить 50 матчей за сезон. Посмотрите на Ибрагимовича. Одну встречу он играет, потом в течение двух следующих восстанавливается.

— А как же Криштиану Роналду?

— Это уникум, он такой один во всем мире (улыбается). Если же мы говорим об обычных футболистах, которые хотят играть до 35−36 лет, им нужно хорошо работать на тренировках, иметь правильные привычки в еде и очень много восстанавливаться. Именно последний фактор во многом продлевает футбольную жизнь, — сказал специалист.

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