Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба может играть на очень хорошем уровне года три минимум
Тренер «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати оценил форму форварда петербуржцев Артема Дзюбы.
Тренер «Зенита» по физической подготовке Иван Карминати оценил форму форварда петербуржцев Артема Дзюбы.
— Артем Дзюба, которому сейчас 32 года, может играть на таком же уровне лет до 36?
— Это вопрос профессионализма. Если он продолжит работать так же, как делал это до сих пор, то да — минимум года три Дзюба может играть на очень хорошем уровне.
Хотя, конечно, с годами в любом случае увеличивается время, необходимое на восстановление. Когда тебе за 35 лет, невозможно проводить 50 матчей за сезон. Посмотрите на Ибрагимовича. Одну встречу он играет, потом в течение двух следующих восстанавливается.
— А как же Криштиану Роналду?
— Это уникум, он такой один во всем мире (улыбается). Если же мы говорим об обычных футболистах, которые хотят играть до 35−36 лет, им нужно хорошо работать на тренировках, иметь правильные привычки в еде и очень много восстанавливаться. Именно последний фактор во многом продлевает футбольную жизнь, — сказал специалист.