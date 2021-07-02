Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба может играть на очень хорошем уровне года три минимум

— Артем Дзюба, которому сейчас 32 года, может играть на таком же уровне лет до 36?

— Это вопрос профессионализма. Если он продолжит работать так же, как делал это до сих пор, то да — минимум года три Дзюба может играть на очень хорошем уровне.

Хотя, конечно, с годами в любом случае увеличивается время, необходимое на восстановление. Когда тебе за 35 лет, невозможно проводить 50 матчей за сезон. Посмотрите на Ибрагимовича. Одну встречу он играет, потом в течение двух следующих восстанавливается.

— А как же Криштиану Роналду?