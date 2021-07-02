«Спартак» выкупил права на футболиста Виктора Мозеса

ТАСС, 2 июля. Защитник Виктор Мозес на постоянной основе перешел в московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на два сезона. В прошлом сезоне нигериец выступал за столичный клуб на правах аренды, он принадлежал английскому «Челси». За красно-белых в прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Челси» Мозес стал победителем Лиги Европы в 2013 году, а также выиграл чемпионат Англии (2017) и Кубок английской лиги (2018). Также он выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер». В составе сборной Нигерии выиграл Кубок африканских наций (2013), в 2018 году завершил выступления за национальную команду.