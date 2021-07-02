Шкурин не полетел на второй сбор ЦСКА из-за перехода в другой клуб

Шкурин выступал за ЦСКА с начала 2020 года и с тех пор провел за армейцев 19 матчей, в которых забил три мяча. Также по причине переговоров с другим клубом в Москве остался еще один игрок армейской команды Лассана Н’Диайе. Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который минувший сезон провел на правах аренды в волгоградском «Роторе», должен пройти в Москве дополнительное обследование.