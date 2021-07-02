Шкурин не полетел на второй сбор ЦСКА из-за перехода в другой клуб

Шкурин выступал за ЦСКА с начала 2020 года и с тех пор провел за армейцев 19 матчей, в которых забил три мяча. Также по причине переговоров с другим клубом в Москве остался еще один игрок армейской команды Лассана Н’Диайе. Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который минувший сезон провел на правах аренды в волгоградском «Роторе», должен пройти в Москве дополнительное обследование.
Всего на сбор в Австрию отправились 27 футболистов ЦСКА, в том числе полузащитники Кристиян Бистрович и Яка Бийол, которые в минувшем сезоне играли на правах аренды за турецкий «Касымпашу» и немецкий «Ганновер» соответственно. 10 июля к «красно-синим» присоединится хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, который находится в отпуске после выступления на чемпионате Европы.
Полностью состав ЦСКА на втором сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе выглядит так.
Вратари — Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.
Защитники — Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.
Полузащитники — Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян, Чидера Эджуке.
Нападающие — Антон Заболотный, Фёдор Чалов, Владислав Яковлев.