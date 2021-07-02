Зелимхан Бакаев заявил, что остается в «Спартаке»

— Были слухи о «Динамо». Тебе, естественно, надо играть: возраст, сборная. Что скажешь болельщикам сейчас? Ты остаешься или будешь ждать и смотреть? Плюс, у тебя контракт меньше года остался.

— Я никуда не ухожу. И тогда не уходил. Честно, ничего не знал. Я, как и вы, сидел и новости читал. Так что от меня здесь ничего не зависит. Мое дело — играть, работать, что я и делаю. Сам я каких-то шагов не предпринимаю. Это точно не ко мне вопрос.

— То есть ты остаешься в «Спартаке»?

— Я остаюсь в «Спартаке». Все остальное уже не ко мне, не я решаю.