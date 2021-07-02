Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала»

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

29-летний центральный защитник последние два сезона провел в «Сочи». В составе южан сыграл 35 матчей и забил два мяча.

Отметим, что Иван является вице-чемпионом России в составе «Ростова» (2015/16) и бронзовым призером в составе «Зенита» (2016/17).