«Химки» близки к подписанию контракта с Ари
«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.
Напомним, что в минувшем сезоне 35-летний форвард бразильского происхождения принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее Ари выступал в РПЛ за такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской