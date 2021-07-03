«Химки» близки к подписанию контракта с Ари

Напомним, что в минувшем сезоне 35-летний форвард бразильского происхождения принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее Ари выступал в РПЛ за такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».