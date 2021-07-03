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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» близки к подписанию контракта с Ари

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с Ари. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Подмосковный клуб предлагает нападающему контракт на один год.

Напомним, что в минувшем сезоне 35-летний форвард бразильского происхождения принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее Ари выступал в РПЛ за такие клубы, как московский «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Ранее они подписали шведского футболиста Бесарда Сабовича, защитника из Словении Душана Стоиновича и ещё троих игроков.

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