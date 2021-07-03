Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Украина
Англия
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
П 1:3
11
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Все события
Фоторепортажи
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
37Бельгия выстояла и отправила португальцев домой
16:31 (мск), источник: ТАСС

Контракт «Сочи» с воспитанником «Челси» подписан по схеме «2+1»

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контракт футбольного клуба «Сочи» с ивуарийским полузащитником французского «Меца» Викторьеном Ангбаном рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Челси
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

«Сочи» в субботу объявил о подписании контракта с 24-летним Ангбаном. Полузащитник является воспитанником английского «Челси». За основной состав лондонцев он не провел ни одного матча. На профессиональном уровне он выступал за бельгийские «Сент-Трюйден» и «Васланд-Беверен», испанскую «Гранаду» и французский «Мец».

«Условия по каждому футболисту непростые, — сказал Рубашко. — Для того, чтобы приехал хороший футболист, всегда ведется достаточно серьезная работа. По Ангбану у нас срок контракта — «2+1».

Читайте также
Мевля покинет «Сочи»У игрока есть предложения из Европы

«Мы еще работаем над [усилением] позиций, но над какими, говорить не буду. Сколько новичков стоит ждать? Трансферное окно еще открыто, работа ведется постоянно», — отметил гендиректор «Сочи», рассуждая о трансферной политике клуба в летнее межсезонье.

По итогам сезона-2020/21 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги и получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда впервые в истории выступит в еврокубках.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Сочи» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 26 июля, начало игры — 19:00 мск.

 Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Уткин заявил, что Черчесов будет уволен на следующей неделе
Вратарь Украины попал в сборную, когда вылетели три основных
«Краснодар» интересуется нападающим сборной Шотландии
Зинченко рассказал, за счет чего они смогут победить Англию
Стогниенко прокомментирует финальную игру Евро-2020
Российский пилот стал последним в квалификации Гран-при Австрии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь