Контракт «Сочи» с воспитанником «Челси» подписан по схеме «2+1»

«Сочи» в субботу объявил о подписании контракта с 24-летним Ангбаном. Полузащитник является воспитанником английского «Челси». За основной состав лондонцев он не провел ни одного матча. На профессиональном уровне он выступал за бельгийские «Сент-Трюйден» и «Васланд-Беверен», испанскую «Гранаду» и французский «Мец».
«Условия по каждому футболисту непростые, — сказал Рубашко. — Для того, чтобы приехал хороший футболист, всегда ведется достаточно серьезная работа. По Ангбану у нас срок контракта — «2+1».
«Мы еще работаем над [усилением] позиций, но над какими, говорить не буду. Сколько новичков стоит ждать? Трансферное окно еще открыто, работа ведется постоянно», — отметил гендиректор «Сочи», рассуждая о трансферной политике клуба в летнее межсезонье.
По итогам сезона-2020/21 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги и получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда впервые в истории выступит в еврокубках.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Сочи» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 26 июля, начало игры — 19:00 мск.