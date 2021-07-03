Контракт «Сочи» с воспитанником «Челси» подписан по схеме «2+1»

«Сочи» в субботу объявил о подписании контракта с 24-летним Ангбаном. Полузащитник является воспитанником английского «Челси». За основной состав лондонцев он не провел ни одного матча. На профессиональном уровне он выступал за бельгийские «Сент-Трюйден» и «Васланд-Беверен», испанскую «Гранаду» и французский «Мец».

«Условия по каждому футболисту непростые, — сказал Рубашко. — Для того, чтобы приехал хороший футболист, всегда ведется достаточно серьезная работа. По Ангбану у нас срок контракта — «2+1».

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«Мы еще работаем над [усилением] позиций, но над какими, говорить не буду. Сколько новичков стоит ждать? Трансферное окно еще открыто, работа ведется постоянно», — отметил гендиректор «Сочи», рассуждая о трансферной политике клуба в летнее межсезонье.

По итогам сезона-2020/21 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги и получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда впервые в истории выступит в еврокубках.