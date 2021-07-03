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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» интересуется нападающим сборной Шотландии

Форвард «Хайберниана» и сборной Шотландии Кевин Нисбет попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает Daily Mail.

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Также на 24-летнего игрока претендуют «Селтик», «Ноттингем Форест», «Суонси» и «Брентфорд». «Хайберниан» готов продать футболиста за 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Нисбет сыграл в общей сложности 44 матча, забил 18 мячей и сделал 8 результативных передач. Его контракт с «Хайбернианом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 3 миллиона евро.

В составе сборной Шотландии Нисбет на Евро-2020 он сыграл во всех трех встречах, появляясь на замену и отыграв в общей сложности 21 минуту.

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