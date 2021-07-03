«Зенит» сыграл вничью с «Шальке», 18-летний Одоевский отбил пенальти
«Зенит» в первом матче на втором сборе в Австрии сыграл вничью с «Шальке» со счетом 0:0.
Зенит
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«Зенит» в первом матче на втором сборе в Австрии сыграл вничью с «Шальке» со счетом 0:0.
Во втором тайме на поле вместо вратаря Михаила Кержакова вышел 18-летний Даниил Одоевский, который на 65-й минуте отбил пенальти. 11-метровый исполнял Марвин Пирингер.
Отметим, что за «Шальке» играл 18-летний российский полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов. Он находится на просмотре в немецкой команде и был заменен во втором тайме.
В Австрии «Зенит» сыграет еще два матча: с «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).