«Зенит» сыграл вничью с «Шальке», 18-летний Одоевский отбил пенальти

Во втором тайме на поле вместо вратаря Михаила Кержакова вышел 18-летний Даниил Одоевский, который на 65-й минуте отбил пенальти. 11-метровый исполнял Марвин Пирингер.

Отметим, что за «Шальке» играл 18-летний российский полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов. Он находится на просмотре в немецкой команде и был заменен во втором тайме.