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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» сыграл вничью с «Шальке», 18-летний Одоевский отбил пенальти

«Зенит» в первом матче на втором сборе в Австрии сыграл вничью с «Шальке» со счетом 0:0.

Зенит
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Во втором тайме на поле вместо вратаря Михаила Кержакова вышел 18-летний Даниил Одоевский, который на 65-й минуте отбил пенальти. 11-метровый исполнял Марвин Пирингер.

Отметим, что за «Шальке» играл 18-летний российский полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов. Он находится на просмотре в немецкой команде и был заменен во втором тайме.

В Австрии «Зенит» сыграет еще два матча: с «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

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