«Зенит» может приобрести иранского форварда «Персеполиса» в случае ухода Азмуна

По информации источника, у форварда петербуржцев Сердара Азмуна есть несколько предложений от европейских клубов. В частности, иранец интересен «Роме», «Аталанте», «Торино» и дортмундской «Боруссии». Если Азмун покинет «Зенит», то в клуб может перейти его соотечественник Моганлу.