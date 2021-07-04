Семак: у «Зенита» нет возможности приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Ранее я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров. К сожалению, качественных российских центральных защитников в Премьер-Лиге можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.



Специфика в тренерской деятельности есть в каждом клубе, некоторые вещи мы не можем изменить. Конечно, уже сейчас хочется иметь в распоряжении тех игроков, с которыми предстоит играть в предстоящем сезоне, но пока у нас нет такой возможности. Что ж, будем трудиться в тех реалиях, которые есть.



Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведётся селекционная работа, есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определённый спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры. Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров», — приводит слова Семака Bobsoccer.