Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с трёхлетием.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поздравил «Сочи» с трёхлетием.
«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб “Сочи” с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», — сказал Агуэро в видео, опубликованном в «твиттере» клуба.
Ранее бывшие игроки «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья и Хави поздравили футбольный клуб «Сочи» с днём рождения. «Барсы» празднуют трёхлетие клуба.
Футбольный клуб «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Фишт» в Сочи. С июля 2019 года выступает в Российской