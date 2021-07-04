Агуэро поздравил «Сочи» с днём рождения

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб “Сочи” с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов», — сказал Агуэро в видео, опубликованном в «твиттере» клуба.

Ранее бывшие игроки «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья и Хави поздравили футбольный клуб «Сочи» с днём рождения. «Барсы» празднуют трёхлетие клуба.