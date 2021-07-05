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00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николич рассказал о проблеме менталитета российских футболистов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, с какими сложностями в работе с российскими игроками столкнулся, возглавив команду в прошлом году.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

— Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав кого-то из ребят, они думали, что где-то ошибались и тренер так их наказывает. Мне потребовалось полгода, чтобы игроки привыкли и поняли, что дело совсем не в этом. Слава богу, теперь они меня понимают.

Российские игроки думают: «По статусу я должен играть каждый матч». Вне зависимости от того, что нужно команде, что думает тренер. А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует…» На Западе не так — иди и бейся каждый день. Все просто, — сказал Николич.

Николич был назначен главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года. В свой первый полноценный сезон он завоевал с командой бронзовые медали чемпионата страны и выиграл Кубок России.

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