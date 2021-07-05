Николич рассказал о проблеме менталитета российских футболистов
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, с какими сложностями в работе с российскими игроками столкнулся, возглавив команду в прошлом году.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, с какими сложностями в работе с российскими игроками столкнулся, возглавив команду в прошлом году.
— Когда я только пришел в «Локомотив», если не ставил в состав
Российские игроки думают: «По статусу я должен играть каждый матч». Вне зависимости от того, что нужно команде, что думает тренер. А если не играют, то думают, что это наказание, и начинается: «Ой, что я сделал не так, тренер меня штрафует…» На Западе не так — иди и бейся каждый день. Все просто, — сказал Николич.
Николич был назначен главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года. В свой первый полноценный сезон он завоевал с командой бронзовые медали чемпионата страны и выиграл Кубок России.