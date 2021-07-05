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12:24 (мск), источник: Sports.Ru

В РПЛ не планируют менять лимит и вводить потолок зарплат к началу сезона

Новый сезон РПЛ начнется без введения потолка зарплат и без изменений в лимите на легионеров, сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"
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Ранее о необходимости выработки предложений о потолке зарплат и «оптимизации числа легионеров в российских командах» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах», — сообщил источник РБК в РФС.

«В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется. На это есть несколько причин, и основная — невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», — отметил источник в РПЛ.

С 2019 года в РПЛ действует лимит на легионеров «8+17» — в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранных футболистов.

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