В РПЛ не планируют менять лимит и вводить потолок зарплат к началу сезона

Читайте также В российском спорте будет введён «потолок» зарплат и оптимизировано число легионеров

Ранее о необходимости выработки предложений о потолке зарплат и «оптимизации числа легионеров в российских командах» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Никаких изменений к началу сезона не планируется. По крайней мере многие руководители в РФС не знали о таких глобальных реформах», — сообщил источник РБК в РФС.

«В РПЛ выводы и поручения руководства страны стали неожиданными. Однако никаких изменений в регламенте по легионерам и введения потолка зарплат к началу сезона не планируется. На это есть несколько причин, и основная — невозможность за кратчайший срок к началу чемпионата сформировать четкие правила», — отметил источник в РПЛ.