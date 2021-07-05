Матч за Суперкубок России по футболу пройдет при заполняемости в 70% зрителей

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разрешенная вместимость стадиона «Калининград» во время матча за Олимп — Суперкубок России по футболу составит не более 70% от максимальной, встречу смогут посетить 24,6 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

1 июля Лысков сообщил ТАСС о том, что вопрос о переносе матча за Олимп — Суперкубок России из Калининграда не обсуждается. Ранее появилась информация о возможном переносе встречи из-за того, что власти Калининградской области могут не разрешить допуск зрителей на трибуны в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Вышел протокол оперативного штаба [по Калининградской области], в нем написано: “Разрешить проведение матча за Олимп — Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%”. Обязательны термометрия [перед входом на стадион] и масочный режим на трибунах», — сказал Лысков.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель национального кубка московский «Локомотив». Встреча запланирована на 17 июля.