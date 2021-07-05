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16:16 (мск), источник: ТАСС

Федун объяснил включение Клейменова в совет директоров «Спартака»

Функционер вошел в состав совета директоров московского клуба 30 июня.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 июля. Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов является пламенным фанатом футбольного клуба «Спартака» и находится в хорошем взаимодействии с государственной властью. Об этом газете «Спорт-Экспресс» заявил владелец клуба Леонид Федун.

Клейменов вошел в состав совета директоров московского клуба 30 июня.

«Кирилл — мой старый товарищ, — сказал Федун. — Он пламенный фанат “Спартака”. Помню его с тех пор, когда он регулярно ходил на стадион — еще до того, как стал медийным лицом Первого канала. Понятно, что теперь ему тяжело найти столько времени».

«Так как у нас сейчас достаточно сложная информационная ситуация, я поблагодарил его за то, что он сразу смог включиться в работу. Он будет содействовать клубу в рамках взаимодействия с нашим медиадепартаментом, а также надеюсь на его мощный GR-ресурс (взаимодействие с государственными структурами — прим. ТАСС)», — добавил он.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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