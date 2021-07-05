«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Урал». Встреча длилась 135 минут

На 9-й минуте футболисты «Урала» открыли счёт — Алексей Герасимов забил с углового. На 26-й минуте Хван Ин Бём с передачи Джордже Деспотовича забил ответный мяч. Деспотович, находясь спиной к воротам принял мяч, после чего Хван с лёту отправил мяч в девятку ворот Ильи Помазуна.

Во втором тайме «Рубин» вырвался вперёд. Деспотович получил отличный пас в разрез и спокойно покатил мяч в угол, выйдя один на один с вратарём. В концовке встречи полузащитник «Рубина» Олег Шатов забил третий гол, реализовав пенальти.