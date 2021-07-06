ЦСКА на этой неделе сделает предложение по защитнику «Интера» Далберту

На этой неделе московский клуб намерен сделать предложение по трансферу 27-летнего бразильца. Ранее появилась информация, что агент игрока уже контактировал с представителями армейцев. Сообщается, что итальянский клуб требует за футболиста 6−7 миллионов евро.