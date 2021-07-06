Полузащитник «Астаны» может перейти в «Ростов»

29-летний Чуперка перешел в столичный клуб в зимнее межсезонье из «Тамбова». В сезоне-2017/18 он уже выступал за «Ростов», где провел три игры. Всего в РПЛ хавбек сыграл около 60 матчей, забил 4 гола.