Рангник назначен руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве»

Об этом на встрече с тренерским штабом, игроками и руководством клуба сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

Рангник в роли руководителя по спорту и развитию «Локомотив» будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки.