Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Все события
Фоторепортажи
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник назначен руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве»

Известный немецкий тренер Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив» сроком на три года, информирует сайт клуба.

Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Об этом на встрече с тренерским штабом, игроками и руководством клуба сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

Рангник в роли руководителя по спорту и развитию «Локомотив» будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Легендарный боец проиграл Федору, его дочери выбежали на ринг и зарыдали. Что стало с этими девочками
«Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом
Английский эксперт: Россия не провалилась, а вернулась на место
В РФС составили шорт-лист потенциальных преемников Черчесова
«Барса» серьезно влипла. Клуб не сможет подписывать новчиков
Манчини проэкзаменует Испанию: прогнозы на матчи Евро
ЦСКА готов начать переговоры по трансферу защитника «Интера»
Это провал УЕФА. В Италии недовольны выбором судьи на полуфинал
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь