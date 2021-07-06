«Дурость несусветная. Люди не знаю ни русского футбола, ни русской души». Экс-президент «Локо» Наумов — о приглашении Рангника

— Ваше отношение к этому?

— А вы знаете, что означает эта должность?

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— Судя по официальному сайту: «Широкий спектр вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работа вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва».

— Но это вообще-то работа генерального директора. И что этот немецкий специалист будет делать в клубе? Он русский язык знает?

— Вероятно, нет. Зато привлекает опытом в сетке «Ред Булл».

— Эта сетка, понятно, успешная — это его родное детище, он в этом вырос. Австрийцы и немцы создали из этой сетки огромный концерн. Но он-то, Рангник, в «Локомотиве» что будет делать? Я этого не пойму. Это такая дурость несусветная! Или это бессмысленная трата денег или заблуждение молодых специалистов, которые пришли в «Локомотив».

Таких проектов у нас в футболе была сотня. Кого только «Спартак» не приводил, «Зенит» задыхался от этих иностранных специалистов, и в «Локомотиве» были австрийцы. Но все эти проекты провалились, потому что эти люди не знаю ни русского футбола, ни русской души, вообще ничего русского.

Вот придет он, сядет, и что будет делать? Я понимаю, когда есть система — детский, юношеский футбол, взрослый. И они работают в единой стратегии, разработанной генеральным директором и подписанной советом директоров. А эти что будут делать?

Это просто глупость, о которой говорить не хочется. Конечно, все зависит от результата — которого будут добиваться клуб и его структуры, а также тренерский штаб. А все эти люди — они для пиара, приходят сюда для зарабатывания денег. Приходят, чтобы насаждать что-то свое, что нам никак не подойдет.

— У Рангника контракт на три года. Когда наступит срок, после которого можно будет оценивать результаты его работы?

— Да что он сделает? Он не сделает ничего — ни через год, ни через да, ни через три. Чтобы у нас в России развить футбол нужны десятилетия — а начинать нужно с детского футбола, с семьи, с традиций, которые были в Советском Союзе. Это целый огромный комплекс мер, который у нас на протяжении нескольких лет находится в глубоком кризисе. Его надо вытаскивать. И вытащить могут только русские специалисты и русские люди, живущие здесь.

— Кто?

— Во-первых, нужно обратиться к специалистам, которых мы выкидывали: Семин, Гаджиев, Газзаев, Игнатьев. Они знают о русском футболе все. Никакие иностранцы нам не помогут. Мы сами должны все это делать.

— Верно вас понимаю, что если бы на эту должность назначили Юрия Палыча, вопросов бы не было?

— Я вообще не понимаю, что это за должность. И вряд ли бы Юрий Палыч согласился на непонятную для себя должность, — сказал Наумов.