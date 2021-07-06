Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Все события
Фоторепортажи
15Англия выбила Германию с Евро
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
18:48 (мск), источник: Матч ТВ

Официально: Чорлука вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вошел тренерский штаб Марко Николича в московском клубе.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

6 июля хорват присоединился к команде на сборах в Бад-Вальтерсдорфе и был представлен в новом амплуа.

В расположение «Локомотива» после участия на Евро-2020 также прибыл польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Чорлука защищал цвета «Локомотив» с 2012 года. 16 мая 35-летний футболист попрощался с командой и болельщиками. На Евро Чорлука работал в тренерском штабе сборной Хорватии, которая дошла до 1/8 финала и уступила испанцам.

 Не ходили пешком: Россия — вторая на Евро-2020 по пробегу, Головин — лидер с отрывом, самый быстрый в сборной — Караваев
Экс-тренер «Зенита», немецкий врач и несостоявшийся полицейский. 10 первых героев и открытий Евро
Кто сменит Черчесова в сборной России — полный список кандидатов
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона
Россию на Олимпиаде в Токио представят 335 спортсменов
Экс-президент «Локо» Наумов: Рангник? Дурость несусветная
Манчини проэкзаменует Испанию: прогнозы на матчи Евро
ЦСКА готов начать переговоры по трансферу защитника «Интера»
Это провал УЕФА. В Италии недовольны выбором судьи на полуфинал
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь