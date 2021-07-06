Официально: Чорлука вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вошел тренерский штаб Марко Николича в московском клубе.
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вошел тренерский штаб Марко Николича в московском клубе.
6 июля хорват присоединился к команде на сборах в
В расположение «Локомотива» после участия на Евро-2020 также прибыл польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
Напомним, Чорлука защищал цвета «Локомотив» с 2012 года. 16 мая 35-летний футболист попрощался с командой и болельщиками. На Евро Чорлука работал в тренерском штабе сборной Хорватии, которая дошла до 1/8 финала и уступила испанцам.