Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» Набиуллин стал игроком «Химок»

«Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года. Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав», — сказал Терюшков.

Два последних сезона игрок провел в «Сочи». Летом у него срок истек срок контракта, он стал свободным агентом.