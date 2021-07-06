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20:52 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» Набиуллин стал игроком «Химок»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил переход в «Химки» защитника Эльмира Набиуллина.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года. Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав», — сказал Терюшков.

Два последних сезона игрок провел в «Сочи». Летом у него срок истек срок контракта, он стал свободным агентом.

До этого Набиуллин выступал за «Рубин» и «Зенит». В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России сезона-2018/19.

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