Рангник рассказал о работе с «Локомотивом». Почему это стало большим разочарованием

Провал на Евро и в еврокубках заставляет с особым нетерпением ждать каких-то позитивных новостей на футбольном фронте. И одна такая, казалось, вот-вот грянет. Инсайдеры сообщали, что спортивным директором «Локомотива» станет Ральф Рангник.

Это было бы действительно круто. Рангник входит в узкую категорию топ-специалистов, он выстроил всю пирамиду «Ред Булла» с «Лейпцигом» и «Зальцбургом». Это действительно глыба, Ральф мог придать мощный импульс не только московскому клубу, но и всей РПЛ. Стать тем локомотивом, который потянул бы за собой остальных.

Но…

Уже на первом этапе, когда Рангник прилетал в Москву в середине апреля на матч «Локомотива» и «Спартака», мои немецкие приятели из мира футбола заметили: «Рангник в “Локомотиве”? Без шансов. Он ведет переговоры с клубами типа’Челси"и “Милана”, может стать главным тренером сборной Германии (это было еще до решения по Ханси Филику в качестве преемника Йоахима Лева), занимался всей системой “Ред Булла”. При всем уважении к “Локомотиву” — не тот уровень».

Позднее слухи о приходе Рангника стали все настойчивее, и показалось, что знакомые из Германии недооценивают «Локомотив». Однако последнее интервью немца изданию Sueddeutsche Zeitung прояснило ситуацию.

Ральф сообщил, что создает агентство и будет работать не в клубах, как ранее, а с клубами.

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«Всего у нас будет четыре направления. Первое — работа с клубами: помогать им добиваться успехов с помощью правильной кадровой политики и отлаживания структуры. Второе — с тренерами: меньше с точки зрения получения самого выгодного контракта, больше — сопровождения и акцентирования внимания на самых важных аспектах. Третье — с менеджерами и спортивными директорами. Четвертое — с игроками: в первую очередь с молодыми, это всегда было нашей сильной стороной», — сказал Рангник.

И назвал первого клиента агентства — «Локомотив»: «Клуб четыре месяца назад попросил меня проанализировать его состояние, а также дать определенные советы в плане кадров. Когда “Локомотив” получил заключение, то это переросло в кооперацию. На этой неделе я наблюдал работу “Локомотива” на сборе в Австрии. Конечно, буду использовать свой предыдущий опыт. “Локомотив” хочет серьезно омолодить состав. Да и сборная России на Евро была, аккуратно формулируя, слишком опытной. В России живет 145 миллионов человек, там не может быть недостатка в талантах. Просто они должны получать больше игрового времени».

Сегодня «Локомотив» объявил о заключении трехлетнего контракта с Рангником, который стал руководителем по спорту и развитию. «Вместе с ним в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки», — говорится в официальном сообщении.

И вот тут самый главный вопрос: Рангник будет удаленно консультировать «Локомотив» или действительно рулить процессом?

Судя по интервью, для крутого немца это работа на удаленке. Об этом же пишет авторитетное немецкое издание Kicker — Рангник будет жить в Германии. А вот его цитата из интервью, о котором говорилось выше: «На начальном этапе речь может идти максимум о трех клубах или федерациях одновременно. На большее просто не хватит времени. Кроме того, они должны быть из разных стран во избежание конфликта интересов».

В общем, немец не будет заниматься «Локомотивом» на постоянной основе, живя в Москве. А опыт подсказывает, что это не то.

Вспоминается меморандум о сотрудничестве «Динамо» с агентством Жорже Мендеша в год вылета клуба в ФНЛ. На словах обставлено было помпезно. А на деле это вылилось в приезд какого-то португальца, который с грустным видом слонялся по базе в Новогорске и не понимал, чего от него хотят и что ему делать. Поиск по интернету быстро дал понять, что перспектив у парня в «Динамо» ноль — слишком слабый уровень. Через пару дней он просто пропал, на этом осязаемая часть сотрудничества с Мендешем и закончилась.

Понятно, что с Рангником будет иначе, но есть большие опасения, что смысл останется примерно тем же.

Тут два пути. Или будут рулить люди от Рангника. Например, уже называлась фамилия Томаса Цорна. Но разве это что-то новое и революционное для РПЛ? Он уже работал с переменным успехом в «Спартаке». Другие кандидатуры тоже не будут уровня самого Ральфа.

Второй вариант — оперативное управление останется в руках Владимира Леонченко и Александра Самедова, а агентство Рангника будет за солидное вознаграждение лишь консультировать. Что вряд ли принесет много положительного, зато может вполне привести к ситуации лебедя, рака и щуки, где каждая сторона станет продавливать свои решения.

Говорят, к слову, что первой консультацией Рангника было приобрести Пиняева, Захаряна и Тюкавина. Идея смелая, но, чтобы ее озвучить, не надо быть семи пядей во лбу.