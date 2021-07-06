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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба прибыл в расположение «Зенита» после Евро-2020. Фото

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба присоединился к клубу после выступления на Евро-2020 со сборной России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Фото форварда опубликовал официальный аккаунт петербуржцев в «Твиттере».

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Артём Дзюба провёл все матчи в составе сборной России на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и не сумела пробиться в плей-офф. Сам Артём забил на турнире один мяч с пенальти.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов (три — с пенальти) в 27 матчах. Также на его счету шесть результативных передач.

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