Дзюба прибыл в расположение «Зенита» после Евро-2020. Фото
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба присоединился к клубу после выступления на Евро-2020 со сборной России.
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба присоединился к клубу после выступления на Евро-2020 со сборной России.
Фото форварда опубликовал официальный аккаунт петербуржцев в «Твиттере».
Артём Дзюба провёл все матчи в составе сборной России на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и не сумела пробиться в
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской