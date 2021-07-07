Стадионы «Зенита» и «Спартака» могут перейти в управление единого оператора
Министерству спорта предстоит рассмотреть проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России, сообщает «РБК-Спорт».
Министерству спорта предстоит рассмотреть проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России, сообщает «РБК-Спорт».
Об этом рассказал представитель
В концепции предлагается создать
Попали в перечень и некоторые частные стадионы — например, «Открытие Арена», где выступает «Спартак», и «РЖД Арена», которая принадлежит железнодорожной монополии и на которой проводит матчи «Локомотив».