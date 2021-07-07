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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Стадионы «Зенита» и «Спартака» могут перейти в управление единого оператора

Министерству спорта предстоит рассмотреть проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России, сообщает «РБК-Спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в том числе развитие спорта.

В концепции предлагается создать публично-правовую компанию для управления и эксплуатации «значимых спортивных объектов», среди которых и стадионы, построенные к чемпионату мира — 2018. В списке есть в том числе стадионы, которые строили или готовили к мундиалю регионы за счёт собственных бюджетов: например, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, «Фишт» в Сочи, «Лужники» в Москве, «Казань Арена».

Попали в перечень и некоторые частные стадионы — например, «Открытие Арена», где выступает «Спартак», и «РЖД Арена», которая принадлежит железнодорожной монополии и на которой проводит матчи «Локомотив».

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