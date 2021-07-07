В стратегии развития «Локомотива» есть пункт о победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Согласно стратегии, которую Леонченко подготовил к маю, «Локомотив» должен стать самым сильным клубом в России и войти в топ-16 клубов Европы. Москвичам нужно выиграть три розыгрыша РПЛ за пять сезонов. Также в целях значатся победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Рыночная стоимость команды при этом должна увеличиться до € 250 млн (сейчас — € 85), а трансферный баланс составлять не менее + € 10 млн (сейчас — € 13 млн). В числе амбиций «Локомотива» указано и омоложение состава, 50% которого должны состоять из игроков до 23 лет. Количество сотрудников «Локомотива», согласно стратегии, должно сократиться с 600 на минимум 245 человек, а желательно — на 354 человека.