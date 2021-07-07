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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

В стратегии развития «Локомотива» есть пункт о победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко написал стратегию стратегию развития клуба для совета директоров, в которой в числе целей клуба значатся победы в Лиге чемпионов и Лиги Европы, сообщает «Спорт-экспресс».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Согласно стратегии, которую Леонченко подготовил к маю, «Локомотив» должен стать самым сильным клубом в России и войти в топ-16 клубов Европы. Москвичам нужно выиграть три розыгрыша РПЛ за пять сезонов. Также в целях значатся победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Рыночная стоимость команды при этом должна увеличиться до € 250 млн (сейчас — € 85), а трансферный баланс составлять не менее + € 10 млн (сейчас — € 13 млн). В числе амбиций «Локомотива» указано и омоложение состава, 50% которого должны состоять из игроков до 23 лет. Количество сотрудников «Локомотива», согласно стратегии, должно сократиться с 600 на минимум 245 человек, а желательно — на 354 человека.

Доход от болельщиков планируется поднять в три раза — с € 4 млн до € 12 млн. Леонченко также рассчитывает увеличить до € 11 млн доход от спонсоров (сейчас — € 3 млн).

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