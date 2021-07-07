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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» совершил камбэк в матче с «Вердером», отыгравшись с 0:2

В товарищеском матче «Зенит» сыграл вничью с бременским «Вердером». Матч проходил на стадионе «Паркштадион» в Целль-ам-Циллере (Австрия) и завершился со счётом 2:2.

Вердер
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Источник: РИА "Новости"

На 21-й минуте счёт открыл форвард немецкой команды Эрен Динкчи. В конце первого тайма преимущество «Вердера» увеличил Никлас Фуллкруг, реализовавший пенальти. На 58-й минуте нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отыграл один мяч. Спустя 10 минут полузащитник питерцев Андрей Мостовой сравнял счёт.

«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.

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