«Зенит» совершил камбэк в матче с «Вердером», отыгравшись с 0:2
В товарищеском матче «Зенит» сыграл вничью с бременским «Вердером». Матч проходил на стадионе «Паркштадион» в
Вердер
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В товарищеском матче «Зенит» сыграл вничью с бременским «Вердером». Матч проходил на стадионе «Паркштадион» в
На 21-й минуте счёт открыл форвард немецкой команды Эрен Динкчи. В конце первого тайма преимущество «Вердера» увеличил Никлас Фуллкруг, реализовавший пенальти. На 58-й минуте нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отыграл один мяч. Спустя 10 минут полузащитник питерцев Андрей Мостовой сравнял счёт.
«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской