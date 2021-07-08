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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Глушаков продлил контракт с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с подмосковными «Химками».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с подмосковными «Химками». Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

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«Я уже отыграл в “Химках” один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Все было в рабочем режиме. Долгое время не объявляли — был отпуск, во время которого очень хотелось отдохнуть и “разгрузить” голову. Не хотелось думать о контрактных делах.

Соглашение подписали после начала сборов, я доволен, но сейчас нужно меньше слов — больше двигаться: мне и команде. В том сезоне показали хороший результат, хочется продолжать так же. Будут новые цели, новые задачи, которые надо осуществлять и радовать наших болельщиков. Надеюсь, скоро закончится пандемия и мы увидим зрителей на трибунах. Нам болельщиков не хватает. Надеюсь, будем их радовать», — цитирует Глушакова пресс-служба «Химок».

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