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18:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гендиректор «Рубина»: Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было

РФС не обращался в «Рубин» с просьбой отпустить в сборную России главного тренера Леонида Слуцкого. Об этом рассказал генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

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Источник: rubin-kazan.ru

«Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было, Леонид Викторович продолжает подготовку к сезону вместе с “Рубином”. Решение по Черчесову принято, какой смысл сейчас это обсуждать? Мы в ситуации, когда скоро продолжится отбор на чемпионат мира. Нет разницы, будет новый тренер иностранцем или россиянином, главное, чтобы он был хорошим тренером. Должен быть квалифицированный, грамотный специалист с опытом работы», — цитирует Сайманова РИА Новости.

Сегодня, 8 июля, стало известно о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Слуцкого звали вернуться в сборную России, с которой работал в 2015—2016 годах, но тренер ответил отказом.

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