Гендиректор «Рубина»: Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было

«Обращений от РФС по поводу Слуцкого не было, Леонид Викторович продолжает подготовку к сезону вместе с “Рубином”. Решение по Черчесову принято, какой смысл сейчас это обсуждать? Мы в ситуации, когда скоро продолжится отбор на чемпионат мира. Нет разницы, будет новый тренер иностранцем или россиянином, главное, чтобы он был хорошим тренером. Должен быть квалифицированный, грамотный специалист с опытом работы», — цитирует Сайманова РИА Новости.