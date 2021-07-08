Гончаренко назвал главную задачу «Краснодара» на следующий сезон РПЛ

«На следующие две недели в Австрии цели те же: мы должны структурно нападать и структурно обороняться. Увеличим интенсивность тренировок, будем пробовать разные варианты в позиционном нападении, отрабатывать маршруты быстрого выхода в атаку и работать над прессингом.

Задача на следующий розыгрыш чемпионата России? Нужно сделать существенный шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном, — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.