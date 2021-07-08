Клаудиньо подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом»

«Эти разговоры о Европе становятся более конкретными, когда открывается трансферное окно. Потом все еще больше накаляется. У меня были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но что-то конкретное должно начаться сейчас.
Я уже сказал то, что хочу, президенту, я счастлив здесь, но, если я уйду, это должно быть выгодное предложение для меня и клуба. Сегодня за ту же зарплату я бы выбрал Европу. Я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов, — цитирует Клаудиньо UOL.
Клаудиньо с 18 голами стал лучшим бомбардиром бразильской Серии A — 2020. Всего на его счету за нынешний клуб 122 матча, 32 гола и 24 голевые передачи.