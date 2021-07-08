Клаудиньо подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом»

«Эти разговоры о Европе становятся более конкретными, когда открывается трансферное окно. Потом все еще больше накаляется. У меня были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но что-то конкретное должно начаться сейчас.

Я уже сказал то, что хочу, президенту, я счастлив здесь, но, если я уйду, это должно быть выгодное предложение для меня и клуба. Сегодня за ту же зарплату я бы выбрал Европу. Я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов, — цитирует Клаудиньо UOL.