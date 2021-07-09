Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
10.07
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
24Дания пробилась в полуфинал Евро
10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бальбуэна о переходе в «Динамо»: хочу выиграть РПЛ и играть в еврокубках

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна послед подписания контракта с футбольным клубом «Динамо» (Москва) заявил, что в составе «бело-голубых» хочет выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках, в первую очередь — в Лиге чемпионов.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Динамо» (Москва)

«Динамо» в пятницу объявило о подписании с парагвайцем 4-летнего контракта. Бальбуэна перешел в столичную команду на правах свободного агента.

«Когда получил предложение из “Динамо”, советовался только со своей семьёй. Мы решили, что это будет интересный опыт. Мне сказали после подписания, что я стал первым парагвайским футболистом в истории “Динамо”. Надеюсь оставить о парагвайских игроках добрую славу, чтобы клуб в будущем был уверен в классе футболистов из моей страны, — сказал Бальбуэна, чьи слова приводятся на клубном сайте. — В карьере мне не приходилось играть против российских команд. Я надеюсь показать свои лучшие качества в тех матчах, в которых мне доверят выйти на поле. У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь — в Лиге чемпионов».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я выбрал “Динамо”, потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории. В “Динамо” создают конкурентоспособную команду, нацеленную на решение самых серьёзных задач. Я знаю, что это большой и важный клуб в истории российского футбола. Плюс прекрасный стадион, который мне очень понравился», — сообщил игрок.

Бальбуэна выступал за «Вест Хэм» с 2018 года и провел за «молотобойцев» 62 матча, забил три гола. Ранее 29-летний защитник играл в чемпионате Парагвая и за бразильский «Коринтианс». На счету футболиста 17 матчей за сборную Парагвая.

Читайте также
 'Дикая и свободная': Пейдж Ванзант поразила фанатов откровенным фото
'Самоубийство в прямом эфире': что привело к отставке Черчесова
Возрастное ограничение 18+
Черчесов дал первые комментарии по поводу своего увольнения
Конте назвал слабое место сборной Англии перед финалом Евро
Черчесов решил не брать у РФС свои 300 миллионов. Почему?
Нобель Арустамян назвал наиболее вероятных сменщиков Черчесова
Каррагер о падении Стерлинга: Это не симуляция. Это смекалка
«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым на один сезон
Кучеров с Кубком Стэнли позвонил Ларионову и назвал его кумиром
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь