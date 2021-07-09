Бальбуэна о переходе в «Динамо»: хочу выиграть РПЛ и играть в еврокубках

«Динамо» в пятницу объявило о подписании с парагвайцем 4-летнего контракта. Бальбуэна перешел в столичную команду на правах свободного агента.
«Когда получил предложение из “Динамо”, советовался только со своей семьёй. Мы решили, что это будет интересный опыт. Мне сказали после подписания, что я стал первым парагвайским футболистом в истории “Динамо”. Надеюсь оставить о парагвайских игроках добрую славу, чтобы клуб в будущем был уверен в классе футболистов из моей страны, — сказал Бальбуэна, чьи слова приводятся на клубном сайте. — В карьере мне не приходилось играть против российских команд. Я надеюсь показать свои лучшие качества в тех матчах, в которых мне доверят выйти на поле. У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь — в Лиге чемпионов».
«Я выбрал “Динамо”, потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории. В “Динамо” создают конкурентоспособную команду, нацеленную на решение самых серьёзных задач. Я знаю, что это большой и важный клуб в истории российского футбола. Плюс прекрасный стадион, который мне очень понравился», — сообщил игрок.
Бальбуэна выступал за «Вест Хэм» с 2018 года и провел за «молотобойцев» 62 матча, забил три гола. Ранее 29-летний защитник играл в чемпионате Парагвая и за бразильский «Коринтианс». На счету футболиста 17 матчей за сборную Парагвая.