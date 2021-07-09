Бальбуэна о переходе в «Динамо»: хочу выиграть РПЛ и играть в еврокубках

«Когда получил предложение из “Динамо”, советовался только со своей семьёй. Мы решили, что это будет интересный опыт. Мне сказали после подписания, что я стал первым парагвайским футболистом в истории “Динамо”. Надеюсь оставить о парагвайских игроках добрую славу, чтобы клуб в будущем был уверен в классе футболистов из моей страны, — сказал Бальбуэна, чьи слова приводятся на клубном сайте. — В карьере мне не приходилось играть против российских команд. Я надеюсь показать свои лучшие качества в тех матчах, в которых мне доверят выйти на поле. У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь — в Лиге чемпионов».