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12:47 (мск), источник: Sports.Ru

Юрий Семин: «Если футболист хороший, пусть будет черный, белый, ориентации разной. Главное, чтобы хорошо играл»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью Sports.ru рассказал, как бы отреагировал на накрашенные ногти у футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

— Миши Батшуайи пришел на тренировку «Челси» с маникюром. Как бы вы отреагировали на такое, если бы ваш футболист пришел на тренировку с накрашенными ногтями?

— Я бы, наверное, свободно отреагировал, причем спокойно. Во-первых, я считаю, что футболист, не знаю как на маникюр, а на педикюр он должен ходить обязательно, потому что ноги его кормят. Он должен выбирать хорошие салоны.

Что касается маникюра, это дело лично каждого — хочешь, сделай маникюр, хочешь, не делай. Я, например, может, посмеялся бы просто и все. Может, он супер-игрок, может, ему помогает маникюр хорошо играть…

— Так сложилось, что футбол — очень гомофобный вид спорта. Соответственно, маникюр у мужика воспринимается не как фан, а как жест или намек на ориентацию. Это могло бы стать проблемой в вашей команде?

— Думаю, нет. Самая главная проблема, если игрок плохой. Если хороший, пусть будет черный, белый, ориентации разной. Самое главное, чтобы он хорошо играл в футбол — это основной принцип для меня, — сказал Семин.

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