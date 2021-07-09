Юрий Семин: «Если футболист хороший, пусть будет черный, белый, ориентации разной. Главное, чтобы хорошо играл»

— Миши Батшуайи пришел на тренировку «Челси» с маникюром. Как бы вы отреагировали на такое, если бы ваш футболист пришел на тренировку с накрашенными ногтями?

— Я бы, наверное, свободно отреагировал, причем спокойно. Во-первых, я считаю, что футболист, не знаю как на маникюр, а на педикюр он должен ходить обязательно, потому что ноги его кормят. Он должен выбирать хорошие салоны.

Что касается маникюра, это дело лично каждого — хочешь, сделай маникюр, хочешь, не делай. Я, например, может, посмеялся бы просто и все. Может, он супер-игрок, может, ему помогает маникюр хорошо играть…

— Так сложилось, что футбол — очень гомофобный вид спорта. Соответственно, маникюр у мужика воспринимается не как фан, а как жест или намек на ориентацию. Это могло бы стать проблемой в вашей команде?