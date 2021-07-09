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17:37 (мск), источник: Sport24

На домашнем стадионе «Зенита» заменят газон, прослуживший четыре года

На «Газпром Арене» начались работы по замене газона, который использовался с 2017 года, сообщает пресс-служба «Зенита». Все работы планируется завершить к 17 июля.

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Источник: РИА "Новости"

Отрезки поля во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки будут использованы для создания лимитированной коллекции, состоящей из боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом. Они будут продаваться и разыгрываться среди болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

На новом назоне «Зенит» сыграет 7 августа против «Краснодара».

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