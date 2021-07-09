На домашнем стадионе «Зенита» заменят газон, прослуживший четыре года

Отрезки поля во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки будут использованы для создания лимитированной коллекции, состоящей из боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом. Они будут продаваться и разыгрываться среди болельщиков.