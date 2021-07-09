На домашнем стадионе «Зенита» заменят газон, прослуживший четыре года
На «Газпром Арене» начались работы по замене газона, который использовался с 2017 года, сообщает
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На «Газпром Арене» начались работы по замене газона, который использовался с 2017 года, сообщает
Отрезки поля во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки будут использованы для создания лимитированной коллекции, состоящей из боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом. Они будут продаваться и разыгрываться среди болельщиков.
На новом назоне «Зенит» сыграет 7 августа против «Краснодара».