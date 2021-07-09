Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
10.07
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартаку» вручили серебряные медали чемпионата России

Футболисты «Спартака» получили серебряные медали чемпионата России, сообщил директор по развитию и коммуникациям клуба Антон Фетисов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вручение медалей команде состоялось сегодня перед тренировкой», — цитирует Фетисова РИА «Новости». Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака» в Тушине.

В прошлом сезоне красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ. Чемпионом России стал «Зенит».

 «То ли девочка, то ли...»: как спортсменки превращаются в спортсменов и наоборот
Жены русских обладателей Кубка Стэнли прекрасны. Чем они вдохновили хоккеистов
Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта
За мельдоний дисквалифицированы 40 российских спортсменов
«Сложно и неправильно»: Чеферин — о формате проведения Евро-2020
«Это наша общая вина». Дзюба попрощался с Черчесовым
Саутгейт написал письмо населению Англии перед финалом Евро
Англия и Италия доиграют до пенальти: прогноз на финал Евро
Черышев первым из игроков поблагодарил Черчесова за работу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь