Марио Фернандес: ЦСКА переживает сложные времена. Надеюсь, нам удастся выйти из этой тяжелой ситуации

— Последний год ЦСКА был неважным: смотришь, и кажется, все только хуже и хуже. Что тебя удерживает в команде?

— Было бы легко взять и уйти. Но я всегда здесь чувствовал себя как дома. ЦСКА сейчас переживает сложные времена, но я верю в клуб и в руководство. Команда у нас молодая, но очень хорошая. В ней много перспективных, талантливых игроков. Они уже и так существенно прибавили в своем развитии. Уверен: мы все преодолеем, выйдем на победную траекторию. И нам опять будет сопутствовать успех.

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— Что настраивает на позитив?

— Мы работаем на пределе возможностей, в поте лица. У нас молодая команда, но все ребята великолепные, атмосфера — здоровая. К сожалению, нам еще не удалось достичь длинной серии побед, но когда-то это случится. Клуб и ребята заслуживают успеха. Надеюсь, нам удастся выйти из этой тяжелой ситуации.

— Болельщики переживают, что кризис, который был в прошлом сезоне, может затянуться.