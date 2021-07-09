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20:48 (мск), источник: Sport24

Марио Фернандес: ЦСКА переживает сложные времена. Надеюсь, нам удастся выйти из этой тяжелой ситуации

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Алине Матинян поделился ожиданиями от нового сезона под руководством Алексея Березуцкого.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: vk.com/pfc_cska

— Последний год ЦСКА был неважным: смотришь, и кажется, все только хуже и хуже. Что тебя удерживает в команде?

— Было бы легко взять и уйти. Но я всегда здесь чувствовал себя как дома. ЦСКА сейчас переживает сложные времена, но я верю в клуб и в руководство. Команда у нас молодая, но очень хорошая. В ней много перспективных, талантливых игроков. Они уже и так существенно прибавили в своем развитии. Уверен: мы все преодолеем, выйдем на победную траекторию. И нам опять будет сопутствовать успех.

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— Что настраивает на позитив?

— Мы работаем на пределе возможностей, в поте лица. У нас молодая команда, но все ребята великолепные, атмосфера — здоровая. К сожалению, нам еще не удалось достичь длинной серии побед, но когда-то это случится. Клуб и ребята заслуживают успеха. Надеюсь, нам удастся выйти из этой тяжелой ситуации.

— Болельщики переживают, что кризис, который был в прошлом сезоне, может затянуться.

— Мы понимаем, что прошлый год для нас сложился из рук вон плохо. Но надо перевернуть страницу. Нельзя брать старые неудачи с собой в новый сезон. У нас новый сезон, новый тренер. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы поменять эту ситуацию. Уверен, что и тренер нам очень сильно поможет. Алексей хорошо знает клуб, структуру, болельщики его обожают.

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