Федун: Впереди новый сезон, пусть он станет для «Спартака» золотым

Церемония вручения серебряных медалей футболистам «Спартака» прошла в пятницу на стадионе команды в Тушино перед тренировкой. Награды игрокам, персоналу и руководству клуба вручили президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Ранее награды для бывшего тренера команды Доменико Тедеско и его помощника Андреаса Хинкеля, а также для себя забрал экс-тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки во время сбора «красно-белых» в Австрии.

«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета, — приводит слова Федуна сайт “Спартака”. — Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!».

Прядкин отметил, что прежде всего стоит поздравить с успехом в прошлом сезоне болельщиков «Спартака», потому что столько поклонников нет ни у одной другой команды в РПЛ.