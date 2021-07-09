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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун: Впереди новый сезон, пусть он станет для «Спартака» золотым

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» должны убрать подальше серебряные медали, завоеванные в минувшем сезоне, так как впереди новый сезон, и пусть он станет для «красно-белых» золотым, сказал председатель совета директоров столичного клуба Леонид Федун.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Церемония вручения серебряных медалей футболистам «Спартака» прошла в пятницу на стадионе команды в Тушино перед тренировкой. Награды игрокам, персоналу и руководству клуба вручили президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Ранее награды для бывшего тренера команды Доменико Тедеско и его помощника Андреаса Хинкеля, а также для себя забрал экс-тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки во время сбора «красно-белых» в Австрии.

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«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета, — приводит слова Федуна сайт “Спартака”. — Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!».

Прядкин отметил, что прежде всего стоит поздравить с успехом в прошлом сезоне болельщиков «Спартака», потому что столько поклонников нет ни у одной другой команды в РПЛ.

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков “Спартака”. Потому что столько поклонников нет, наверное, ни у одной другой команды Российской премьер-лиги. Впереди у клуба знаменательная дата — столетие. Желаю “Спартаку” удачи в новом сезоне», — сказал он.

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