Летний состав: в Москве стартует предсезонный турнир

В Москве 10 июля стартует предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер — 2021. Он уже стал традиционным, но в этом году впервые пройдет на территории России. За трофей вновь поборется «Спартак». А «Рубин», «Химки» и «Сочи» станут дебютантами соревнования.

Впервые в России

Это уже четвертый розыгрыш Кубка Париматч Премьер. Турнир проводят с января 2019 года — обычно во время паузы в РПЛ и в межсезонье. Но из-за ковида и всех сопутствующих ограничений кубок не разыгрывался уже больше года.

Зимой 2019 и 2020 годов турнир принимал Катар, а летом 2019-го — Австрия. В этот раз организаторы решили провести все матчи в Московском регионе. Игры пройдут на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки».

«Спартак» — неизменный участник турнира, а «Рубин», «Химки» и «Сочи» впервые примут участие в кубке. Ранее в разные годы за трофей боролись такие команды, как «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», а также сербский «Партизан».

«Спартак» дважды выигрывал этот трофей в Катаре, а летом 2019 года его взял «Краснодар». Но победа в таких соревнованиях, конечно, не главная цель. Основная задача всех команд — успешно подготовиться к старту сезона РПЛ. Он начнется уже через две недели.

Из-за ситуации с коронавирусом матчи будут проходить без болельщиков. На стадион смогут попасть только приглашенные гости и журналисты. Каждая команда сыграет с каждой по одному матчу. Победителем станет тот, кто наберет больше всего очков.

«Рубин» — «Химки»

Турнир стартует в Химках. Сыграют две команды, которые очень ярко показали себя в весенней части прошлого сезона РПЛ.

«Рубин» совсем скоро ждет не только старт чемпионата России, но и квалификация в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций. Поэтому команде особенно важно прийти в кондицию поскорее.

Несмотря на все слухи, пока казанцам удается сохранять в составе свою главную звезду — хавбека Хвичу Кварацхелию. Хотя СМИ еще в конце сезона отправляли молодого грузина в разные европейские команды.

«Химки» серьезно обновились летом. У многих закончились контракты и арендные соглашения. При этом подмосковной команде удалось сохранить большинство стержневых футболистов, в том числе и Дениса Глушакова. На этой неделе клуб объявил о продлении контракта с 34-летним полузащитником на три года.

— Не знаю, что можно ожидать от предсезонного матча, — заявил «Известиям» бывший игрок сборной России Игорь Колыванов. — Но он будет полезен для тренерского штаба, чтобы понять уровень подготовки команды. Сейчас футболисты, думаю, не в самой оптимальной форме. Конечно, хочется увидеть зрелищную игру, какие-то интересные схемы. Каждый игрок будет зарабатывать место в основном составе. «Рубин» и «Химки» закончили сезон на очень хороших позициях. Казанцы играют в качественный футбол, но «Химки» не хуже. Не сидят в обороне. Да, Мирзова и Глушенкова нет, но уверен, что будут наигрывать других, и посмотрим, что из этого выйдет.

«Спартак» — «Сочи»

Эти две команды, как и «Рубин», также скоро ждет еврокубковая квалификация. «Сочи» играть в Лиге конференций, а «Спартаку» — в Лиге чемпионов. Так что всё то, что было написано про казанцев, относится и к ним.

«Спартак» летом сменил главного тренера. Место немца Доменико Тедеско занял португальский специалист Руй Витория. Новый наставник был воспринят неоднозначно даже в самом высшем руководстве клуба. Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в знак протеста покинула совет директоров. Это усилило давление на португальца. Многие болельщики также ждали на позиции главного тренера более статусного специалиста.

Витория впервые «сыграет» на домашнем стадионе «Спартака». Кстати, к своему приезду португалец попросил поменять местами домашнюю и гостевую скамейки запасных. Раньше запасные красно-белых сидели ближе к основной фанатской трибуне, теперь будут на противоположной половине поля. Обычно такое желание связано с тем, чтобы находиться ближе к одному из боковых арбитров.

«Сочи» не смогли продлить контракты уже с несколькими своими футболистами, в том числе и с форвардом Антоном Заболотным, который забил в прошлом сезоне девять голов. Очень любопытно, как будет перестраивать команду наставник команды Владимир Федотов.

— Этот турнир — подготовка к сезону, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов. — Точнее, часть подготовки. Это товарищеские игры, они проходят, как правило, на низком темпе, потому что игроки и так под большой нагрузкой. Обе команды готовились к предстоящему сезону на сборах, много работали. У «Спартака» новый тренер. Также многие игроки из этой команды были на чемпионате Европы и только присоединяются к общей группе. Кто-то из них менее готов, кто-то более.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет 11 июля. Матчи второго тура состоятся 14 июля: «Химки» примут «Сочи», а «Спартак» — «Рубин».