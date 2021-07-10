Смирнов рассказал, какие клубы кроме «Байера» проявляли интерес к Лунёву

«Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вел себя “Бешикташ”: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: “Гранада” и “Мальорка”. Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.



Первое серьёзное предложение сделал “Мидлсбро” из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шёл сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе — не готов был что-то подписывать.



Еще из Турции были варианты — “Адана Демирспор”. Мы сразу отказались — Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с “Дженоа”. Много агентов выходило на связь», — приводит слова Смирнова Eurosport.