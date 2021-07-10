«Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с аргентинским защитником

«У меня был отличный сезон. В чемпионате Болгарии мы заняли второе место, хотя это было непросто. Плюс ко всему, провели в Лиге Европы матч с большим клубом — английским “Тоттенхэмом”.



Я много слышал о российском футболе. В последние годы аргентинские футболисты стали играть в России. Я следил за их выступлениями. В Болгарии смотрел матчи РПЛ. Знаю, что “Нижний Новгород” дебютирует в элитном дивизионе. Буду рад помочь своей новой команде. Это будет серьёзный экзамен для меня. Но я постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы показать достойный результат в грядущем сезоне», — отметил Масоэро.